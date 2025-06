En plus d'une nouvelle présentation donnant la part belle au verre et à la transparence, Exercice devient plus intelligente grâce à Apple Intelligence. L'app peut désormais vous suggérer des exercices à réaliser en fonction de vos récents parcours, de vos données santé et de vos goûts.

Ça ne s'arrête pas là. Exercice peut aussi piocher dans le catalogue d'Apple Music, si vous êtes abonné, pour trouver les morceaux parfaits qui vous accompagneront durant votre course, votre promenade ou votre marathon.