Avec cette fonctionnalité, qui prendra en compte différents paramètres, comme nous l'indique le thermomètre, qui renseignera sur la température du porteur durant la nuit, Apple pourrait offrir une notre qui indiquera à quel point vous avez plus ou moins bien dormi.

De quoi donc pouvoir prévoir l'énergie dont vous disposerez durant la journée, tant on sait que quelques fois, malgré un mauvais sommeil, on peut avoir l'impression d'être tout de même frais et dispo au réveil - avant de découvrir le contraire durant la journée. On attend maintenant la rentrée pour savoir ce qu'Apple prévoit exactement avec cette nouvelle fonction.