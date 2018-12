L'Apple Watch Series 4 nommée meilleur accessoire connecté de l'année

L'Apple Watch saluée pour ses fonctions de santé

Tous les grands acteurs du wearable récompensés

Source : Forbes

L'a raflé la mise lors des, un classement réalisé par le site wearable.com , consacré aux accessoires connectés. La montre d'a gagné le prix prestigieux du Meilleur accessoire connecté de l'année.La Series 4 est saluée pour son nouveau design, plus large et légèrement plus fin, la qualité de son écran et ses fonctions. L'ajout d'un électrocardiogramme dans la montre lui permet également de remporter le prix de l'Appareil santé de l'année, ainsi que celui de la Montre connectée 2018.Le site évoque également la qualité de ses fonctions de suivi sportif, qui en font un produit complet et performant.La Fitbit Versa reçoit malgré tout une, qui salue là encore les fonctionsde la montre connectée, mais aussi une plateforme qui, si elle manque logiquement de maturité, n'en est pas moins très prometteuse.Les autres prix sont, eux, répartis entre les autres grands constructeurs d'accessoires. Fitbit remporte le prix du Tracker d'activité de l'année pour son, incluant pour la première fois l'étanchéité.remporte, quant à lui, le prix de la Montre sportive 2018 pour la Fenix 5 Plus.Dans le reste du classement,remporte la distinction de l'Innovation VR/AR de l'année,le prix de la Plateforme 2018 pour son service de suivi sportif et enfin, une bague intelligente qui permet de suivre l'évolution de sa condition physique, a reçu le prix de l'Innovation de l'année.