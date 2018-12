K'Watch Glucose : la montre connectée qui surveille votre taux de glucose

Une montre qui surveille le taux de glucose

Le groupe PKvitality annonce la mise au point d'une nouvelle montre, permettant de mesurer ladu porteur, avec une surveillance en continu. Avec K'Watch, les patients diabétiques pourront ainsi vérifier leur glycémie instantanément, la tendance à court terme ou son évolution au fil du temps. Les patients pourront également recevoir des alertes automatiques et personnalisées pour prévenir les épisodes d'hyper ou d'hypoglycémie à tout instant du jour ou de la nuit. Via une application, on peut également programmer des alertes à destination de personnes de confiance en cas d'épisode grave.La montre K'Watch Glucose est équipée d'un « consommable » inséré au dos de la montre appelé K'apsul. Tout le concept de la K'apsul réside dans la technologie SkinTaste : une technologie constituée d'un capteur biochimique et d'un ensemble de micropointes. Des micropointes qui s'enfoncent dans la partie supérieure de l'épiderme (sans douleur donc), et qui permettent à la montre de mesurer la concentration de glucose en analysant la réaction chimique produite au contact avec le liquide interstitiel et non avec le sang.», a déclaré Remy Leroy, responsable de la diabétologie à l'Hôpital La Louvière de Lille.