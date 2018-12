WTF : Une montre synthétiseur connectée

© Audioweld

La musique sur la peau

Source : Engadget

Après la montre calculatrice ou celle permettant de lire ses messages, la dernière innovation au poignet est un. Développée en Italie, laveut vous offrir la possibilité de répondre à une subite envie de composer.L'appareil possède sept touches et un petit écran, qui affiche notamment le niveau de batterie. Il est, disponible sur iOS et Android, qui vous permet d'enregistrer vos œuvres et d'accéder à une banque de 200 sons pour enrichir vos créations.Vendu au prix de, l'objet ne permet cependant que de jouer sur une touche à la fois... plutôt handicapant, pour un compositeur. L'entreprise a annoncé être en train de développer des fonctionnalités pour gérer des accords.Cette montre synthétiseur est le fruit de, mais elle n'entrera véritablement dans la danse que si sa campagne de crowdfunding sur Kickstarter lui permet d'atteindre 76 000 € d'ici la fin de l'année.