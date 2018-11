L'Apple Watch Series 4 va enfin bénéficier de son électrocardiogramme (mais pas en France)

Une fonction santé promise depuis septembre

Les utilisateurs américains vont pouvoir enfin tester l'ECG, l'intégré dans l'. Selon un mémo interne aux équipes des Apple Store, et intercepté par MacRumors , le systèmeva recevoir une mise à jour, numérotée 5.1.2, qui va débloquer l'application et la fonctionnalité.Pour l'utiliser, il suffit de poser son doigt sur la couronne digitale de la montre durant 30 secondes afin d'obtenir un relevé précis de son activité. Le constructeur précise toutefois que son appareil ne remplace pas un examen médical réalisé par un professionnel.Les utilisateurs français devront encore faire preuve de patience, Apple devant convaincre les autorités de santé nationales et européennes avant de proposer son dispositif au plus grand nombre.