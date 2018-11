Apple Watch : bientôt des appels FaceTime grâce à des caméras sur le bracelet ?

Un impératif de stabilisation



Le brevet déposé par Apple. © Patently Apple

Gogo Gadgeto FaceTime

Difficile de conjuguer montres toujours plus fines et capteurs en tout genre. Aussi pour apporter les appels vidéo (FaceTime) sur ses, la firme de Cupertino envisage d'intégrer des caméras directement sur le bracelet de ses montres connectées.Outre la captation de l'image (ce qui en soi, ne demande pas un capteur de très grande taille), c'est surtout la stabilisation de l'image qui nécessite le plus gros du travail.Imaginez avoir une conversation visiophonique à bout de bras alors que vous vous déplacez. Sans stabilisation optique, les mouvements de votre bras seraient bien trop importants pour prévenir à vos interlocuteurs des nausées en pleine conversation.Aussi le brevet nouvellement déposé par Apple envisage de délocaliser deux caméras directement dans le bracelet de l'Apple Watch. Un emplacement qui permettrait à la montre connectée de conserver sa finesse, mais qui démultiplierait - on s'en doute - le prix des bracelets (interchangeables) des Apple Watch.Disposées de part et d'autre du cadran, les deux caméras pourraient servir à capturer toutes deux une portion différente de l'image grâce à un objectif grand-angle. Le processeur se chargerait ensuite de combiner ses deux images pour obtenir une vision d'ensemble, ce qui éviterait ainsi à l'utilisateur de devoir se tenir exactement dans l'angle couvert par l'une ou l'autre caméra.D'après Patently Apple, cette technologie permettra aux utilisateurs d'opter pour des façons différentes d'utiliser FaceTime depuis leur poignet. Certains n'hésiteront pas à tendre le bras vers l'avant et à plier le coude pour se retrouver face à leur appareil, quand d'autres préféreront sûrement de simplement baisser leur visage vers le poignet pour rester un tant soit peu discret.Ledit brevet a été déposé par Apple au cours du troisième trimestre 2016, mais vient seulement d'être validé par l'autorité compétente aux États-Unis. Ce qu'en fera ensuite Apple demeure inconnu. Reste alors à élucider un autre mystère :