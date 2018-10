Des étudiants chinois employés illégalement pour produire l'Apple Watch ?

© Shutterstock

Des stagiaires forcés de travailler 12H par jour et même la nuit

Apple déjà épinglée pour des conditions de travail illégales

C'est dans l'un des usines du constructeur Quanta, affectée à la production des, que des jeunes étudiants de 16 à 19 ans auraient été forcés à travailler durant l'été 2018. Ces « stagiaires » ont été, selon leurs déclarations, poussés par leurs écoles à rejoindre les équipes de fabrication de la montre connectée, bien que ce travail n'ait absolument aucun lien avec leurs domaines d'étude.Le SACOM, un organisme chinois de lutte contre les pratiques délictuelles dans le monde du travail dans le pays, a rendu un rapport mettant en lumière ces agissements. A l'intérieur de cette enquête, les jeunes gens décrivent leurs conditions dedifficiles : «». Au total, ce sont plus d'une trentaine d'adolescents qui témoignent dans le rapport, indique Engadget . Quanta les aurait obligés à effectuer bien plus d'heures supplémentaires que ne le permet la réglementation chinoise, et à travailler de nuit.prend le sujet très au sérieux et diligente une enquête afin de faire la lumière sur cette histoire. «» indique un porte-parole du constructeur californien dans un communiqué.Ce n'est pas la première fois qu'Apple est confronté à ce genre d'incident. L'année dernière, des stagiaires avaient été employés par, le sous-traitant historique d'Apple, pour accélérer la production d'iPhone X. La Pomme avait reconnu les faits en indiquant que ces heures supplémentaires étaient en opposition avec le code de bonne conduite qu'elle impose à ses