Australie : l'Apple Watch 4 connaît des bugs en série à cause du changement d'heure

Un bug lié au changement d'heure

Un correctif logiciel espéré à temps pour l'Europe

Il y a quelques semaines maintenant, parallèlement à ses nouveaux iPhone Xr, Xs et Xs Max, Apple officialisait sa toute nouvelle Watch Series 4 . Une tocante nouvelle génération dotée notamment du nouveau processeur S4, d'un système de détection de chutes et d'une nouvelle Digital Crown avec retour haptique.Toutefois, d'après des utilisateurs australiens, l'aurait quelques difficultés à gérer correctement le passage à l'heure d'hiver. Des détenteurs de la nouvelleont ainsi pu observer leur Watch Series 4 redémarrer de manière intempestive, juste après avoir procédé au Daylight Saving Time (DST), ce qui sera le cas en Europe à la fin du mois.Rien de trop grave cependant pour la montre d'Apple, puisque ce souci semble être lié uniquement à certaines complications présentes sur le cadran Infographe Modulaire.Le bug déboucherait ainsi sur un redémarrage permanent de la montre, forçant les utilisateurs à retirer momentanément la complication en question, ou à attendre sagement quelques heures. Certains ont ainsi pris la décision d'éteindre totalement leur Watch Series 4 durant la journée d'hier, pour ne la rallumer qu'aujourd'hui et retrouver une montre parfaitement fonctionnelle.Selon toute vraisemblance, Apple devrait (on l'espère !) corriger ce petit bug via une mise à jour logicielle, histoire de ne pas trop perturber les utilisateurs européens à la fin du mois.