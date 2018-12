L'appel d'urgence de l'Apple Watch compromis pour des raisons légales ?

L'Apple Watch peut permettre (sans le vouloir) à la police d'inculper des utilisateurs

Remplacer l'appel au secours par un contact suffirait à régler le problème

La fonction « Appel d'urgence » paraît sur le papier une excellente idée. La nouvelle Apple Watch Series 4 intègre une nouvelle fonctionnalité qui en cas de chute, et sans réponse de l'utilisateur à une notification, contacte les secours automatiquement pour prévenir d'un danger.Seulement certainsaméricains sont vent debout contre ce dispositif. En cause le 4ème Amendement des États-Unis. Il consiste au droit des citoyens d'être garantis dans leur domicile, papiers et effets, qui ne peuvent être violés que par la délivrance d'un mandat. Cetpossède une exception, en cas d'appel aux services de secours. En cas de contact par un citoyen en danger, la police peut entrer dans une maison ou un appartement sans décision de justice, au titre de l'assistance à personne en danger.Le problème avec l'Apple Watch, c'est le caractère automatique de l'appel au secours. Ce n'est pas l'utilisateur, mais l'appareil qui contacte automatiquement les services d'urgence. Elizabeth Joh, professeur de Droit à l'université de Californie, pointe une entrave au 4ème Amendement possible. Dans un tweet elle utilise un exemple concret : «La solution pourrait être un simple changement à effectuer pardans son logiciel. Il consisterait en remplaçant l'appel automatique au secours par un contact de son choix. Selon elle, cela serait également plus efficace dans des régions plus rurales des, d'appeler un proche plutôt qu'un poste de police situé à plusieurs kilomètres.Apple n'a pas communiqué sur le sujet, malgré les demandes d'Ars Technica et se contente de renvoyer sur une page de support, expliquant comment désactiver la fonction automatique sur son