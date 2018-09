Voici comment les nouveaux fonds animés de l'Apple Watch ont été créés

Lukas Gojda / Shutterstock.com

De véritables vidéos, pas d'images de synthèse

D'importants moyens pour quelques secondes d'animation

Feu et eau, métal liquide et vapeur. Ce sont ces trois nouveaux cadrans qui viennent rejoindre la collection d'Apple pour sonA chaque nouvelle version de son, watchOS, Apple ajoute de nouveaux thèmes à sa montre pour personnaliser l'expérience utilisateur.On aurait pu croire qu'Apple se contenterait de réaliser des infographies parfaitement adaptées au petit écran de sa tocante intelligente... mais la marque aime mettre les petits plats dans les grands. L'entreprise a choisi de filmer réellement du feu, de l'eau ou encore des poudres qui simulent la vapeur en conditions réelles. $», admet Alan Dye, Vice président en charge des interfaces utilisateurs.Pour les effets d'eau par exemple, les équipes de tournage d'Apple ont fait exploser un ballon de baudruche ou encore utilisé une perceuse pour donner des mouvements différents. Chaque scène est ensuite filmée au ralenti et retouchée numériquement pour améliorer l'animation de chaque cadran.Pour rendre ses effets de matière parfaitement compatibles avec le cadran d'une montre, Apple n'a eu d'autre choix que de créer les différents repères indiquant les heures directement sur le plateau de tournage. Une structure métallique donne l'illusion d'un cadran complet de montre afin de combiner l'effet de feu ou d'eau à la lisibilité de l'heure sur l'écran de l'Apple Watch.Tous ces cadrans sont disponibles sur la dernière, mais aussi sur les modèles plus anciens.