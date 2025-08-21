Google devance Apple avec sa Pixel Watch 4. Alors que la montre connectée de la marque à la pomme, l'Apple Watch Series 10, ne dispose pas de la fonction satellite, Google l'a lancée dans sa montre connectée. Un pied de nez au géant californien, qui devrait dégainer sa solution dans les semaines à venir.
Google a officiellement lancé la Pixel Watch 4, une montre connectée qui se distingue par l'ajout de la connectivité satellite, une fonctionnalité encore en développement chez Apple. Cette innovation permet aux utilisateurs d’envoyer des signaux de détresse en cas d’urgence, même dans les zones dépourvues de couverture réseau ou Wi-Fi.
Google pionnier sur le satellite
La principale nouveauté de la Pixel Watch 4 se trouve dans sa capacité à utiliser des satellites en orbite basse pour transmettre des messages SOS. Cette fonctionnalité, déjà présente sur certains smartphones haut de gamme, fait son apparition pour la première fois sur une montre connectée Google.
Elle offre un avantage concret en matière de sécurité, notamment pour les utilisateurs évoluant dans des environnements isolés. Apple, qui a déjà intégré cette technologie à ses iPhone récents, semble prendre son temps pour l’adapter à ses montres. Si la fonctionnalité est attendue, aucune date officielle n’a été communiquée. La Pixel Watch 4 bénéficie donc d’une avance temporaire, notamment pour les utilisateurs priorisant la sécurité en milieu isolé.
Un écran solide et des fonctionnalités de sécurité au top
La Pixel Watch 4 arbore un écran Actua 360 courbé, offrant une surface d’affichage 10% plus grande que celle de la Pixel Watch 3, avec des bordures réduites de 16%. Le verre Gorilla Glass, renforcé et personnalisé, protège l’écran, quand la montre est dotée d'un cadre en aluminium.
L’interface Material 3 Expressive UI propose des couleurs vives, des cadrans dynamiques et une navigation intuitive, permettant un accès rapide aux informations via un simple geste ou une pression. Google a également amélioré le retour haptique et la qualité audio des haut-parleurs, pour une expérience utilisateur plus agréable.
Nonobstant la connectivité satellite, la Pixel Watch 4 mise sur des capteurs de santé avancés. Ce qui confirme la volonté de Google de rivaliser avec Apple sur ce segment. Bien que les détails techniques précis n’aient pas été dévoilés, la marque insiste sur la fiabilité et la précision des données collectées.