Apple Watch : le nouveau cable de recharge enfin en USB-C

Un câble USB-C signé Apple

Plus robuste qu'un connecteur micro-USB, et surtout n'ayant pas besoin d'être retourné dans tous les sens afin de trouver le bon, l'continue sa progression pour, à terme, remplacer toutes les autres connectiques du genre.C'est aujourd'hui au tour d'de le lancer pour sa montre connectée, l'Facturé 35 €, le nouveau câble (uniquement disponible en 30 cm) permettra ainsi de recharger la montre de la marque à la pomme depuis toute machine ayant déjà adopté la nouvelle norme.Une nouveauté annoncée à peine une semaine avant le potentiel lancement du futur iPad Pro comme le rapporte The Verge