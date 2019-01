Apple TV est désormais compatible avec PlayStation Vue

Le PlayStation Vue aussi depuis l'Apple TV

Lancé en mars 2015, PlayStation Vue est un service online permettant d'accéder à diverses fonctionnalités, avec notamment de la TV en direct, de la vidéo à la demande ou encore un système de streaming. En septembre 2018, ce service PlayStation Vue comptait un peu moins de 750 000 abonnés. Un service payant bien sûr, avec diverses formules allant de 44,99 dollars/mois pour l'entrée de gamme Access à 79,99 dollars/mois pour la formule Ultra.Rappelons que le PlayStation Vue est disponible sur divers terminaux comme les Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, iPad, iPhone, PlayStation 3, et bien entendu PlayStation 4. Aujourd'hui, Sony est fier d'annoncer que son service PS Vue est également compatible avec l'Apple TV de 4ème génération. Rappelons que le bouquet PS Vue inclut notamment le direct des chaînes de télévision des networks CBS, Fox, NBC et Viacom, et le rattrapage, en plus du direct évidemment, des réseaux Discovery et NBC Universal (comprenant CNBC et E!).Pour profiter du service de Sony sur son Apple TV, il suffit simplement de télécharger l'application PlayStation Vue depuis l'AppStore, et d'activer le terminal si on dispose déjà d'un abonnement. Comme tout bon service online qui se respecte, le PlayStation Vue permet de profiter d'une offre d'essai gratuite, limitée ici à 5 jours (et non disponible sur la formule Ultra).Précisons au passage que le PlayStation Vue est encore et toujours une exclusivité américaine, et n'est donc pas disponible en France. Pour tout savoir concernant le PS Vue, direction le site officiel PlayStation (en anglais)