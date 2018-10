Apple : le filtre "enfant" laisse toujours passer des résultats de recherche très adultes

Un champ lexical trop générique permet de contourner les protections

Les parents peuvent bloquer manuellement les sites web dans iOS 12

Led'iOS est troué. The Verge révèle que les dispositifs de protection des mineurs, ajoutés par Apple dans la douzième version laisse passer des résultats de recherche liés à la sexualité, mais également au terrorisme et au complotisme.Ces mesures de protection vis-à-vis du contenu pour adultes a été intégré via l'intermédiaire de la nouvelle section « Temps d'écran », qui permet auxde mieux contrôler et surveiller l'activité numérique de leurs enfants et le temps passé sur leurs iPhone et iPad. Avec depuis le début des résultats mitigés, les adolescents ayant réussi rapidement à contourner le système mis en place par le constructeur.Len'est pas en reste,ayant fait visiblement le travail à moitié. Elle a inclut dans sa liste de mots à exclure des termes très génériques comme « sexe » mais pas toutes les expressions liées à la pornographie, à l'extrémisme ou à la violence.Il suffit alors de taper un terme spécifique relié à ces sujets comme «» pour se voir proposer des pleines pages de résultats. En règle générale, formuler sa requête sous forme de question trompe le filtre parental, quelque soit le sujet abordé.Apple propose dans son outil «» des solutions destinées aux parents afin qu'ils ajoutent manuellement des sites web à bloquer, une goutte d'eau face aux millions de sites web destinés aux adultes.Contactés par le magazine en ligne, Apple n'a pas commenté cette découverte.