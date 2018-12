Des enfants ont déjà contourné le contrôle parental d'iOS 12

Des solutions simples pour contourner les restrictions parentales

Avec le lancement d'intègre « Temps d'écran », une fonctionnalité qui permet de surveiller la durée passée devant ses différents écrans. En plus du suivi, Apple offre la possibilité aux parents de mieux gérer le temps passé par leurs enfants sur leursou, en imposant des limites de durée sur certaines. Il est possible désormais de couperaprès un certain nombre d'heures, afin que les enfants puissent aller faire leurs devoirs ou dormir.Mais les enfants ont plus d'un tour dans leur sac pour continuer à utiliser leurs applications préférées et ont déjà réussi à contourner le système proposé par Apple...La première solution consiste tout simplement à changer l'heure de l'appareil pour tromper le logiciel. En désactivant le réglage automatique de l'heure et en avançant d'une journée à chaque fois que la limite d'utilisation est atteinte, les compteurs sont remis zéro et les enfants peuvent reprendre leurs parties ou leurs discussions WhatsApp comme si de rien n'était.L'autre technique qui a déjà fait ses preuves chez les ados consiste à aller dans l'historique de téléchargement pour télécharger de vieux jeux, qui ne sont pas concernés par les restrictions parentales. Ce n'est pas forcément le jeu voulu, mais cela permet aux enfants de continuer à jouer sur leur appareil sans que leurs parents ne repèrent quoique ce soit.Apple a visiblement raté son coup et les parents vont devoir reprendre les bonnes vieilles méthodes pour contraindre leurs enfants à lâcher leurs écrans quelques heures !