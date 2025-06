Alors qu’Apple a déjà levé le voile sur certaines grandes nouveautés d’iOS 26 lors de la WWDC 2025, à commencer par le nouveau design Liquid Glass, elle n'aurait pas encore tout révélé. D’après Mark Gurman, le toujours bien renseigné journaliste de Bloomberg, la Pomme en garde sous le coude avec deux nouvelles capacités qui n'ont pas été présentées au public lors de son évènement consacré aux développeurs, mais qui pourraient arriver un peu plus tard dans l'année, à la faveur de mises à jour intermédiaires. Et ces dernières sont plus qu'intéressantes, puisqu'elles concernent à la fois la traduction et la connexion au réseau Wi-Fi pour vous faciliter la vie durant vos voyages.