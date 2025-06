La principale annonce concerne une nette amélioration de la captation audio. Apple promet une qualité « studio » pour les enregistrements, transformant de fait les écouteurs en véritables microphones-cravates sans fil (lavalier). Cette avancée repose sur la fonction Voice Isolation, qui isole la voix des bruits ambiants pour un rendu plus clair et professionnel, même dans des environnements bruyants.

Techniquement, cette prouesse est rendue possible par la combinaison de la puce H2, des microphones en beamforming et du computational audio, un traitement logiciel avancé du son. Si les podcasteurs, chanteurs et intervieweurs sont les premiers visés, cette amélioration profitera à tous. Apple assure en effet « une texture vocale et une clarté plus naturelle » pour les appels FaceTime, les conférences sur des applications comme Webex et même les mémos vocaux ou la dictée de messages.