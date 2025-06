Jusqu’à présent, chaque nouvelle sonnerie par défaut introduite par Apple avait accompagné un modèle emblématique, comme « Marimba » pour les premiers iPhone ou « Reflet » pour les modèles dotés d’un écran bord à bord avec l'iPhone X. Cette fois, la mise à jour du son d’appel semble accompagner plus largement les efforts de refonte visuelle et fonctionnelle d’iOS 26, avec le nouveau design Liquid Glass, dont nous vous avons déjà longuement parlé ces derniers jours.

La bêta 2 d'iOS 26, disponible depuis ce lundi 24 juin et dédiée aux développeurs, propose un remix de Reflection, pour le moment baptisé « Alt1 ». Comme toujours avec les bêtas, la peinture est encore fraiche et nul doute que les équipes marketing d'Apple trouveront un nom plus agréable à l'oreille d'ici à la sortie de la mise à jour en septembre prochain.

Si « Reflet » misait sur un timbre cristallin et dynamique, cette nouvelle mélodie adopte une approche plus subtile, avec des notes apaisantes et un rythme moins marqué. Elle paraît conçue pour s’intégrer à l’esthétique générale d’iOS 26, qui met l’accent sur des éléments visuels et sonores plus harmonieux.