Apple rachète la start-up Asaii spécialisée dans l'analyse musicale

Une grosse somme sur la table pour découvrir les talents de demain

La course à la concurrence

La start-up Asaii a développé des outils qui analysent les réseaux sociaux comme les services de streaming dans le but de repérer des chanteurs talentueux avant qu'ils ne soient connus du grand public. L'entreprise se vante même de trouver un artisteavant qu'il ne perce. Ce tableau de bord offre d'autres possibilités aux maisons de disques comme le fait de mettre en place des campagnes marketing ou des tournées.Visiblement, Apple n'est pas resté insensible aux possibilités offertes par Asaii puisqu'un rachat pour moins de 100 millions de dollars a été effectué par la multinationale dirigée par Tim Cook. Si le géant américain n'a pas encore confirmé la transaction, Cameron Baradar , qui est fondateur de The House (la première entreprise à avoir investi dans Asaii), a déclaré êtreLes actuels dirigeants de la start-up capableont par ailleurs précisé sur LinkdIn qu'ils sont maintenant des employés d'Apple. Ce nouvel investissement important de la marque à la pomme semble être une réponse à son concurrent direct dans ce domaine : Spotify. Ce dernier avait annoncé il y a peu, qu'il allait permettre aux chanteurs indépendants d'uploader leurs morceaux directement sur la plateforme . Il s'agit donc du second rachat majeur d'Apple dans la musique cette année, après la finalisation de l'obtention de Shazam en septembre dernier.