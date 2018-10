Les Genius Bar d'Apple accusés de surestimer les prix de réparation

Les prix des réparations surestimés chez Apple ?

Les Genius d'Apple et leur compétences techniques

A l'aide d'une caméra cachée, un journaliste demande une réparation pour un MacBook dont l'écran reste noir.. Il revient en indiquant que les témoins d'humidité sont passés au rouge (alors qu'ils sont blancs à l'origine) et que du liquide se trouve dans l'ordinateur. Montant de la réparation estimée : plus de 1 000$.Le conseiller indique qu'il faut remplacer la carte mère, la coque avec le clavier (top-case), et que cela va coûter 1 100$, avec en plus 100$ de main d'œuvre. Il s'agit de la réparation minimale nécessaire pour faire de nouveau fonctionner l'ordinateur.Les journalistes se rendent ensuite dans une petite boutique de réparation de New-York, avec le spécialiste Luis Rossman. Ce dernier ouvre le MacBook et trouve le défaut : la connectique de l'écran n'est pas bonne, elle s'est simplement décalée et l'éclairage ne fonctionne plus. Montant de la réparation : 0 $. Durée du diagnostic : moins de deux minutes.Ce reportage pointe du doigt une particularité des produits Apple : la difficulté de les faire réparer, avec très souvent des prix variables entre une réparation « officielle » et une réparation menée par une boutique indépendante.Mais selon plusieurs défenseurs de la marque à la pomme, notamment le site, il ne faut pas s'attendre à mieux de la part des experts présents dans les Genius Bar d'Apple. «».Autrement dit, les équipes Genius n'auraient pour l'essentiel pas l'expertise technique pour mener des diagnostics aussi poussés qu'un réparateur indépendant. On imagine que les procédures à suivre en interne ne permettent en effet pas des diagnostics trop gourmands en temps... car moins rentables.