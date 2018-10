Le service de streaming d’Apple sera-t-il gratuit pour les clients de marque ?

Des chaines partenaires payantes en plus des contenus gratuits

La guerre dun'aura visiblement pas lieu avec. Alors que l'on annonçait que le constructeur proposerait un abonnement pour ses futurs contenus vidéo,rapporte que ces derniers pourraient être proposés gratuitement aux possesseurs d'iPhone et d'iPad.Apple distribuerait ces contenus via l', un logiciel installé par défaut sur ses appareils permettant d'agréger les contenus vidéo en provenance de son magasin en ligne et d'autres services de streaming commeouen France.En plus des contenus, l'utilisateur pourra s'abonner directement dans l'applications à ces services de streaming préférés. Apple récupérera comme à son habitude une commission sur chacun des abonnements souscrits via son service.