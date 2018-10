Chine : La fraude qui coûte des milliards de dollars à Apple

Une arnaque aux composants très efficace

Apple tente en vain d'enrayer l'escroquerie

Des mesures radicales pour réduire les frais de réparations

Selon le sitelutte depuis plus de 5 ans contre une gigantesquequi lui aurait fait perdre des milliards de $. Les malandrins ont développé une technique simple, mais très efficace pour faire le maximum d'argent avec unLe principe de l'est simple. Les escrocs achètent ou volent un ou plusieurs iPhone, en retirent certains, comme la carte-mère, l'écran ou le processeur) puis les remplacent par des copies. Une fois terminés, ces derniers allaient dans l'le plus proche afin de faire réparer leur iPhone, généralement remplacé par des modèles neufs.Pour une fraction de leur prix, ces clients rusés pouvaient récupérer des appareils qu'ils allaient ensuite revendre au marché noir, en plus des composants retirés précédemment.La mécanique était tellement bien huilée que les demandes de réparations explosaient dans les boutiques du constructeur. Celle de Shenzen en a enregistré au maximum 2 000 sur une seule semaine.Dès 2013, Apple souhaite stopper cette fraude. L'entreprise a recensé les identifiants qui changeaient après la, afin d'évaluer la part de fraudeurs. Elle estimait avant le comptage ce chiffre à 10%. Il s'est porté finalement à près de 60%, rien qu'en Chine.Pour contrecarrer les escrocs, Apple a demandé une preuve d'achat à chaque client chinois réservant une place pour une réparation au SAV. Malins, les hackeurs ont submergé le système le rendant inopérant.La Pomme a alors développé des outils permettant aux techniciens de détecter, sans ouvrir l'appareil, les faux composants. Riposte des fraudeurs : ils ont trafiqué leurs iPhone afin qu'ils ne s'allument plus. Les pirates ont même volé desvalides et appartenant à des clients honnêtes et allaient jusqu'à les graver sur l'appareil pour les faire passer comme authentiques.Après 5 ans de jeu du chat et de la souris, Apple a interdit touted'un appareil chinois dans ses boutiques, où que ce soit dans le monde. Chaque iPhone part systématiquement dans un centre de réparation où il est démonté. Le processeur des smartphones est enduit d'un vernis étanche, visible uniquement en SAV pour détecter les contrefaçons.En 2017, les dépenses de réparation pour le constructeur ont représenté 4,32 milliards de $, un chiffre en légère baisse par rapport à 2016, mais toujours vertigineux et qui montre que la chasse aux escrocs est loin d'être terminée. Elle se déplace d'ailleurs actuellement en Turquie et aux Emirats Arabes Unis.