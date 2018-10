Apple achète le fabricant de puces européen Dialog Semiconductor

Les processeurs, un secteur stratégique pour la Pomme

Dialog réalise 70% de son chiffre d'affaires avec Apple

Dialog Semiconductor, fabriquant anglo-allemand dede gestion de l'énergie a lui-même officialisé son rachat partiel par Apple pour un montant de 300 millions de $, comme l'indique TechCrunch . Une autre somme du même montant a été réglée comme paiement anticipé pour ses commandes des trois prochaines années.Parmi les 300 ingénieurs salariés de l'entreprise, 16% vont rejoindre les équipes d'. Ils n'auront pas à rejoindre les bureaux californiens du constructeur puisque ce dernier reprend en charge les centres de recherche de Dialog à Livourne en Italie, à Swindon en Angleterre et à Nabern ainsi qu'à Neuaubing en Allemagne.Apple était un client important de Dialog pour la conception de ses appareils. Il lui fournissait notamment lede ses iPhone et iPad, une pièce stratégique dans tout appareil mobile qui assure l'autonomie du smartphone et de la tablette selon les besoins de puissance.Seulement Dialog avait admis l'année dernière qu'Apple était en train de travailler à produire son propre contrôleur maison. Le constructeur souhaite se passer de sous-traitants et produire ses propres composants en interne, comme elle le fait pour sonou son. Apple représentant 70% de son chiffre d'affaires, Dialog Semiconductor avait alors dévissé en Bourse et certains de ses employés avaient discrètement changé de poste pour partir en Californie chez Apple.Une fin plutôt heureuse donc pour le constructeur de puces, qui peut continuer ses activités tout en conservant son plus gros client pour plusieurs années.