Les premiers Mac avec un processeur Apple devraient arriver d'ici 2020

Une première machine en 2020

Apple prépare la transition pour ses machines nomades

La rumeur est persistante depuis plusieurs années.prépare un ou plusieurséquipée d'un. Le constructeur possède déjà une certaine expérience dans la réalisation de ces puces, qui équipent les appareils mobiles de la marque.C'est l'analyste Ming-Chi Kuo, spécialisée dans les prédictions liées à Apple, qui annonce dans un rapport d'analyse que la marque pourrait dévoiler son premier ordinateur ARM dès 2020. La date avait déjà circulé dans la presse au début de l'année. C'est TSMC, qui produit déjà les processeurs mobiles de la marque, qui devrait également fournir Apple pour ses ordinateurs, rapporte The Verge Apple, en dévoilant cette première machine, pourrait commencer une nouvelle transition qui écarterait à terme les processeurs. La marque serait inquiète vis-à-vis du manque de visibilité sur la roadmap du fondeur, et préférerait désormais être indépendante dans la production de sesLes puces ARM pourraient être bénéfiques aux ordinateurs mobiles de la marque. Ils gagneraient en autonomie et pourraient être plus fins car les processeurs ARM ne nécessitent pas de ventilateurs. Mais reste la question de la virtualisation possible avec les processeurs Intel mais pas encore avec les puces ARM. Apple devrait pour le moment garder des composants Intel pour ses machines de bureau professionnelles.La question des applications est également sur la table. Apple semble avoir déjà apporté un élément de réponse en dévoilant en juin dernier un ensemble d'outils permettant de transposer une application mobile pour macOS. Un premier pas vers des applications universelles, tournant sur processeur ARM et une transition enclenchée pour l'entreprise.