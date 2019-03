La deuxième version des Google Glass fuite sur le web

Google Glass Entreprise Edition 2 © Tecnoblog

n'a pas abandonné ses lunettes de. Si le moteur de recherche a renoncé à proposer sa technologie au grand public, lescontinuent leur vie sur le marché professionnel . Les lunettes sont utilisées dans des secteurs d'activité comme l'industrie ou la logistique, et assistent les employés dans leurs tâches quotidiennes.L'entreprise de Mountain View entend bien développer sa solution et prépare activement unedes Google Glass, qui fait l'objet de multiples fuites ces dernières semaines.En premier lieu le design va être légèrement revu, principalement au niveau de la connectique. Google va troquer le port de charge magnétique par un. L'objectif est d'offrir une charge plus rapide à son accessoire, un atout indispensable pour une utilisation quotidienne et intensive en milieu professionnel.Les composants vont également subir une sérieuse mise à jour. Un benchmark ayant également fuité sur le Web suggère que les Google Glass deuxième version intégreront un processeur Snapdragon 710,ainsi que d'une puce 4G, Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 802.11ac. Le capteur photo va passer de 8 à 32 mégapixels et sera capable de filmerou en 1080p à 120 fps. Le tout tournera sous Android Oreo.Google devrait commencer à fournir ses nouvelles Google Glass Entreprise Edition 2 à ses partenaires. Aujourd'hui, certains employés de DHL, Volkswagen, Samsung ou encore General Electic utilisent les Google Glass au quotidien dans leurs activités et l'entreprise compte sur ce modèle pour augmenter son nombre de clients.