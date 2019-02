Les Google Glass 2 pour bientôt, mais probablement que pour les pros

Des améliorations mineures pour ce second essai ?

De plus en plus présente, la réalité augmentée tend à se démocratiser

Source : Mysmartprice

Ainsi, Google n'a pas encore totalement abandonné ses lunettes connectées puisqu'un modèle inédit a pointé le bout de son nez par le biais de la FCC (la commission fédérale des communications aux USA). Les Google Glass Entreprise Edition 2 sont donc une réalité, si nous en croyons le schéma de l'appareil qui a été publié.Malheureusement, cette illustration ne révèle que peu d'éléments au sujet de ce nouveau produit. Cette Édition 2 semble très similaire à l'ancienne version au niveau de son aspect esthétique. Cependant, des améliorations devraient bien être de la partie, en particulier pour ce qui est de l'appareil photo. Google devrait aussi y ajouter plus d'espace de stockage, ou encore améliorer les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.Pour le moment, il est impossible de savoir quand ces Google Glass Entreprise Edition 2 sortiront. La firme américaine devrait déjà les annoncer en 2019. Rappelons qu'elles ne seront disponibles que pour les professionnels et que Google n'a, à l'heure actuelle, aucune intention de les proposer aux particuliers. Ces derniers avaient boudé la première édition à cause d'un prix très élevé et d'une crainte en matière de confidentialité.La réalité augmentée continue de se faire une place puisque des entreprises comme Apple, Facebook ou encore Samsung s'y intéressent et devraient proposer des produits qui utilisent cette technologie dans les mois qui viennent.