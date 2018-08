Apple achète une société spécialisée dans la réalité augmentée

Bientôt un casque AR signé Apple ?

Qui est Akonia ?

Apple a récemment indiqué à l' agence de presse Reuters avoir fait l'acquisition d'une nouvelle société, Akonia, spécialisée dans la fabrication de lentilles destinées à être utilisées sur des, et capables d'afficher des images en réalité augmentée.Et si, comme à son habitude, Apple n'a pas souhaité s'étendre plus sur le sujet, d'après le site internet Bloomberg , cet achat aurait été effectué dans le cadre de la fabrication d'un casque à réalité augmentée que serait en train de préparer le géant américain, et qui devrait voir le jour au cours de l'année 2020.Fondée en 2012, Akonia Holographics se présente comme étant. Bâtie par desd'après son site internet officiel , la société décrit ses objectifs de réalité augmentée comme étant, en couleur et à large champ de vision ».

Intro Electricity Bolt vimeo from Reynon Doringo on Vimeo.

Toutefois, selon The Verge , Akonia n'aurait pas toujours travaillé dans ce domaine.En effet, d'après le site internet, Akonia souhaitait d'abord créer unau moment de sa création, idée qui a par la suite été abandonnée, car elle semblait finalement irréalisable.C'est suite à cet échec que l'entreprise se serait alors reconvertie dans le secteur de la réalité augmentée, et notamment après la déclaration de Tim Cook, directeur général d'Apple, ayant qualifié cette technologie de, avant d'ajouter queSi la réalité augmentée est d'ores et déjà présente dans plusieurs dispositifs d'Apple, il semblerait que l'entreprise américaine vise un but beaucoup plus grand avec l'acquisition de cette nouvelle entreprise.Alors que prépare Apple ? Le temps nous le dira...