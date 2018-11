Apple : une présentation officielle des nouveaux iPhone le 12 septembre ?

Une Keynote prévue pour le 12 septembre (d'après Europe 1)

Les fans attendent avec impatience les nouveaux iPhones. D'après les rumeurs, la date prévue oscillerait entre le 5, le 6 ou le 12 septembre. D'après la radio Europe 1 , c'est le dernier créneau qui serait retenu pour laLa fuite provient de la radio d'informations Europe 1. D'après deux de ses sources, Apple présentera bel et bien ses futurs produits le 12 septembre. Une date déjà avancée par les rumeurs - et la logique - mais qui semble donc se préciser.Au programme, pas moins de. Les futurs iPhone reprendraient le design de l'iPhone X, donc avec des écrans à encoche. Deux modèles utiliseront vraisemblablement des dalles OLED, offrant de plus beaux contrastes et des noirs profonds. Le troisième terminal, probablement le moins cher des trois, se contentera d'une dalle LCD et fera l'impasse sur la fonctionnalité 3D Touch. Les tailles varieront entre 5.8? et 6.5?, le format phablette semblant maintenant bien rentré dans les mœurs d'Apple.Du côté des performances, lemènera la danse. Le stockage montera aussi jusqu'à 512 Go et la recharge sans fil devrait être améliorée. Les prix quant à eux ne descendront visiblement pas, stagnant aux alentours de 1000€.Du côté de l'Apple Watch Serie 4, pas de grosses nouveautés. L'écran carré sera juste élargi grâce à des bords moins épais. La taille de la montre sera ainsi proche des modèles actuels. Nous en saurons vraisemblablement plus le 12 septembre et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des nouveautés présentées par Apple.