iPhone 2018 : c’est confirmé, Apple sortira bien 3 nouveaux modèles

L'iPhone XS en guise de vaisseau amiral

Un iPhone 9 plus grand que l'iPhone X

Les Numériques sont parvenus à se procurer une photographie montrant le nouveau line-up d'Apple en matière d'On y distingue trois appareils, aux mensurations différentes. Seul dénominateur commun ? Le bouton home est désormais mort et enterré pour la marque à la Pomme.Voici donc le nom du nouveau flagship d'Apple : l'Alors que la marque avait abandonné cette dénomination depuis l'iPhone 6S, la version 2018 de l'iPhone X semble la remettre au goût du jour.... En admettant qu'il ne s'agisse pas de noms de code, bien entendu.D'après la photographie partagée par Les Numériques, il s'agira d'un smartphone doté d'un écran OLED de 5,8 pouces et d'une double caméra arrière.En revanche, les amateurs de phablettes seront conquis par l'arrivée prochaine d'un modèle, doté pour sa part d'un écran OLED de 6,5 pouces ? soit un 0,7 de plus que l'iPhone X.2018 signe définitivement l'année de la folie des grandeurs pour Apple.D'après le document que s'est procuré Les Numériques, l'iPhone 9, la version la plus "abordable" de la nouvelle gamme Apple, se doterait d'un écran LCD de 6,1 pouces. 0,6 de plus que les versions "Plus" auxquelles nous a habitués la marque.Cette version sera donc dotée de l'habituel écran LCD, bénéficiera d'une face arrière en verre et du chargement sans-fil, mais ne disposera que d'une seule caméra.Si pour le moment il reste de multiples inconnues (performances du processeur, capacité, etc.), on ne peut que regretter l'absence d'un remplaçant à l'iPhone SE. Le téléphone compact d'Apple (4 pouces) sera-t-il enterré au même titre que le bouton Home ?Réponse en septembre lors de la keynote.