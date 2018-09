Fondation d'Asimov : des infos officielles sur la série commandée par Apple

Une adaptation très attendue

En avril dernier, c'est Ars Technica qui révélait qu'Apple était en train de travailler sur le développement d'une nouvelle série télévisée de science-fiction. Basée sur les célèbres romans du Cycle de Fondation d'Isaac Asimov, cette série est désormais confirmée par Apple qui nous en dit un peu plus Pour rappel, Fondation est une série de romans de science-fiction composée de 7 livres, écrits par Isaac Asimov entre 1951 et 1993.Le Cycle de Fondation fait, sans mauvais jeu de mots, partie des textes fondateurs de la science-fiction. Isaac Asimov est d'ailleurs considéré comme le père de ce genre narratif et pour cause, non content d'avoir inventé le terme « robotique » (Cycle des robots), il a publié des romans parmi les plus influents du siècle avec, parfois, des « prédictions » bluffantes.C'est donc dans un sacré défi que se lance aujourd'hui la marque à la pomme, car pour être à la hauteur des textes, il va falloir assurer.A la production on retrouvera, comme annoncé plus tôt : David Goyer (scénariste deet) ainsi que Josh Friedman (créateur de la sérieet scénariste dede Spielberg). On apprend qu'ils seront accompagnés de David Ellison, PDG de Skydance (société de production en charge d'par exemple), mais également de Robyn Asimov, qui n'est autre que la fille de l'auteur des célèbres romans.On ne sait pas encore aujourd'hui via quel service Apple compte diffuser la série. Si des rumeurs évoquent le lancement d'un service de streaming à la Netflix, Prime ou Hulu il est encore trop tôt pour le dire.