Un ado de 16 ans a piraté 90 Go de données chez Apple « par amour »

Pour l'aaaaaamour du risque

Selon l'intéressé, son acte n'était motivé que par une chose : son amour pourL'adolescent, qui a plaidé coupable pour son crime, espérait attirer l'attention de la firme de Cupertino pour pouvoir, un jour, y travailler. Une enquête du FBI a permis de mettre fin à ses agissements.Sur une période d'un an, le pirate en herbe est parvenu à installer de multiples backdoors dans les serveurs d'Apple, ce qui lui a permis de s'y introduire régulièrement pour commettre ses méfaits.Au total, ce sont 90 Go de « fichiers sécurisés » qui ont été retrouvés par les autorités sur le disque dur de l'adolescent, ses deux ordinateurs et son smartphone. Celui-ci s'était par ailleurs vanté de ses exploits auprès de ses amis sur WhatsApp Un porte-parole d'Apple a néanmoins assuré qu'aucune donnée client n'a été récupérée par l'adolescent australien.À l'heure où l'humanité est particulièrement à cran concernant la sécurité de ses données personnelles, le jeune adorateur d'Apple aurait été bien inspiré de trouver une méthode moins invasive pour entrer dans les bonnes grâces de sa marque fétiche.