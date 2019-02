Samsung va se lancer dans la réalité augmentée avec Project Whare Cloud

Après Niantic ou encore Google, Samsung se lance aussi dans la AR

Un casque de réalité augmentée pourrait aussi voir le jour

Samsung prévoit pas moins de six sessions en rapport avec cette réalité augmentée durant cet événement. Ce domaine est d'ailleurs d'une importance capitale pour Apple, qui a intégré cette technologie dans les récents iPhone XS et XS Max. Nous le savons bien, le géant américain dicte un peu une ligne de conduite pour toute l'industrie, et la concurrence suit assez rapidement afin de grappiller des parts de marché.Ainsi, après la réalité virtuelle avec le casque Gear VR, l'entreprise coréenne lancera le Project Whare Cloud très prochainement. Il s'agit d'une initiative qui permettra aux développeurs de créer des applications utilisant la réalité augmentée. Cet environnement devrait être déployé progressivement juste après la conférence de cette semaine.Le Project Whare Cloud permettra non seulement de créer des applications, mais aussi des objets en réalité augmentée persistants. Le but de Samsung est de réellement mettre en avant cette technologie qui est restée un peu en retrait par rapport à la réalité virtuelle. La marque a pour ambition de donner naissance à une nouvelle génération d'apps AR grâce à ce service à destination des développeurs.Cependant, Samsung pourrait ne pas s'arrêter là puisque le développement d'un casque de réalité augmentée serait aussi à l'étude. Ce n'est pour autant que le Gear VR sera abandonné. En effet, comme Variety le souligne, un studio italien présentera un jeu d'horreur en réalité virtuelle nommé "Gates of Nowhere: Inferno" cette semaine durant la conférence Samsung. L'entreprise compte bien jouer sur les deux tableaux.