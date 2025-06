Cette avancée n'est pas qu'esthétique, elle vise à rendre les interactions virtuelles plus humaines et engageantes. Pour compléter cette dimension sociale, visionOS 26 introduit également les expériences spatiales partagées. Il sera désormais possible pour plusieurs utilisateurs de Vision Pro dans une même pièce de partager une expérience commune, comme regarder un film en 3D ou jouer à un jeu, renforçant le sentiment de présence et de convivialité.