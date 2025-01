MisterDams

C’est toujours pareil, il faut déjà vendre des casques, ensuite que les propriétaires des casques achètent des jeux. Avant de faire du volume, donc du chiffre, y’a donc deux étapes à franchir pour les développeurs dont une qu’ils ne contrôlent pas.

Pour l’instant, même si c’est 2000€ le casque, ça reste plus de 2 fois plus cher qu’une PS5 Pro, et plus cher que d’acheter la console + le casque VR de Sony. Vu la différence de catalogue entre les deux, le choix est quand même vite fait pour un joueur.

Si encore Apple était déjà réputé pour le gaming, ça aiderait, mais c’est encore pas leur point fort malgré leur travail sur le sujet.

Le chemin va être très long…