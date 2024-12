youmetooandyou

j’ai beau être favorable à la VR, ce qui empêche son adoption :

le poids : mine de rien c’est que c’est très lourd. Déjà beaucoup sont réfractaires à de simples lunettes 3D

l’absence d’applications réellement différenciants. A part half life alyx, quel jeu pousserait à l’adoption de casque VR ? Et vu qu’il n’y a pas de half life alyx 2, ou encore starfied VR (comme il y a eu skyrim VR), en temps de crise de jeux videos, les grosses boîtes ne vont certainement pas mettre du pognon pour faire un AAA qui va pas se vendre

Et quand on parlait de manettes : je fais le rapprochement : à l’époque des palm pilot et autre pocket pc qui nécessitaient un stylet, apple a révolutionné les smartphones avec son interface abandonnant de fait le « très facilement perdable » stylet. Je me dis que pour les casques VR il faudrait faire pareil : abandonner les manettes traditionnelles au profit de la reconnaissance accrue des mains, avec pour le coup, des cameras placés à l’arrière du casque.

Du coup, je suis pessimiste sur l’adoption mainstream des casques VR.

Et si pas d’adoption mainstream, pas de jeux AAA, et don pas d’adoption mainstream.