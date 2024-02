Apple continue de peaufiner son Vision Pro avec une nouvelle mise à jour, et notamment les "Personas"

En effet, au travers des nombreuses caméras et autres capteurs embarqués par le casque Vision Pro, l'utilisateur peut facilement accéder à son avatar numérique, également baptisé « Persona ». Ces avatars très réalistes sont mis au point de manière logicielle, en scannant l'utilisateur, et ces personas se chargent de reproduire les mouvements du visage et des mains de l'utilisateur.