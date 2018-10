Facebook confirme travailler sur des lunettes de réalité augmentée

Facebook investit dans la production de hardware

Une technologie qui peine à susciter l'intérêt

» On ne pouvait pas être plus clair que Ficus Kirkpatrick, responsable de la réalité augmentée chez. Le cadre a confirmé à TechCrunch que l'entreprise travaille actuellement sur une paire de lunettes de» a t-il continué en détaillant la vision de Facebook lors d'un évènement organisé par le média américain et consacré aux technologies deFacebook continue, en travaillant sur ce prototype, d'apporter ses technologies au sein d'appareils pensés pour le grand public. Ce début d'annonce fait suite au lancement de Portal , l'enceinte connectée du réseau social lancée il y a seulement quelques jours.Mark Zuckerberg et ses équipes ont du pain sur la planche. Google avait déjà proposé sa version des, les Google Glass, qui ont été rapidement arrêtées faute d'intérêt de la part à la fois des utilisateurs et des développeurs. Apple serait également sur le coup, mais aucune information nouvelle n'a été apportée depuis les premières rumeurs parues il y a déjà plusieurs années, hormis l'acquisition de sociétés spécialisées dans le domaine.Le fondateur de Facebook avait d'ailleurs déclaré en 2017 que la route était encore longue avant de voir une paire deaboutie et efficace : «».Reste désormais à savoir qui sera le premier à trouver la bonne formule pour amener des usages concrets à ce type de produit.