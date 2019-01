Facebook lance ses premiers écrans connectés, nommés Portal

De 199 à 349 dollars pour Facebook Portal

Un écran Portal bourré de fonctionnalités pratiques

À l'instar d'autres sociétés du numérique surpuissantes comme Google et Amazon, Facebook veut aussi se diversifier au-delà de son activité première : son réseau social en l'occurrence. La société californienne travaille déjà depuis un moment sur ce que l'on appelle le « face to face », comprenez la vidéoconférence. Facebook a imaginé deux modèles : des écrans intelligents qui prennent davantage la forme d'une tablette, et qui composeront la gamme du premier vrai produit électronique physique grand public de la firme au pouce levé, auquel nos confrères de TechCrunch ont notamment eu accès., c'est le nom de l'écran vidéo de Facebook. Le premier modèle, standard, présente un écran 10 pouces en 720p, et est proposé à 199 dollars (soit 173 euros). Il arbore d'ailleurs un faux air de l'Echo Show d'Amazon, à qui il a emprunté Alexa, l'assistant vocal personnel du géant du commerce en ligne. Le second, plus grand avec ses 15 pouces en 1080p et lui aussi propulsé par Alexa, est posé sur une base fixe et est vendu 349 dollars (soit 304 euros). Baptisé Portal+, il n'en reste pas moins mobile, puisqu'on peut orienter l'affichage en mode paysage ou portrait.Celui-ci peut aussi bien servir d'écran photo décoratif comme de lecteur vidéo. Il peut aussi faire des rappels d'anniversaires sur Facebook ou voir qui d'autres est actuellement disponible sur le réseau social. Autre fonctionnalité fun : le portail d'applications de l'écran, qui permet notamment d'appeler quelqu'un soit en appuyant sur son nom dans les favoris ou les contacts suggérés, soit en utilisant l'assistant vocal. En mode vidéo, l'appareil est doté d'une intelligence certaine : il zoom ou dézoome selon le déplacement de votre interlocuteur, et se focalise sur le visage pour atténuer le flou.Outre la curiosité que suscite un tel appareil, on retrouve des fonctionnalités classiques comme Facebook Messenger et ses masques qui nous plongent en réalité augmentée. On pourrait même imaginer des grands-parents raconter, en réalité augmentée et grâce à des décors incrustés, des histoires à leurs petits-enfants, pourtant situés à des centaines ou des milliers de kilomètres de là. Il peut aussi servir de haut-parleur Bluetooth que l'on peut connecter directement à partir de son téléphone par la voix.Alors quid de la confidentialité ? Facebook a pensé à un accessoire simpliste mais qui ferait mouche auprès du grand public : un petit bouclier que l'on incruste directement sur l'objectif de la caméra de l'appareil, pratique si vous craignez d'être espionné(e).N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette arrivée de Facebook sur le marché juteux des écrans connectés.