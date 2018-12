Huawei lance ses FreeBuds 2 Pro : des écouteurs sans-fil à conduction osseuse

FreeBuds 2 Pro : recharge sans-fil et conduction osseuse

Attendus à l'origine en octobre dernier (une sortie conjointe avec le Huawei Mate 20 Pro était préssentie), lesse sont finalement fait attendre deux mois supplémentaires. Désormais disponibles en Chine, les écouteurs true wireless dene manquent pas d'arguments pour séduire.D'un design fortement inspiré desd'Apple, les FreeBuds 2 Pro sont compatibles Bluetooth 5.0 et viennent livrés dans une boîte de recharge compatible avec les chargeurs à induction.Nous vous en parlions il y a quelques mois : les FreeBuds 2 Pro peuvent être rechargés grâce à la fonction reverse charge du Mate 20 Pro . Une fonctionnalité, en forme de pied de nez à un Apple qui ne semble décidément pas s'en sortir avec son chargeur sans-fil AirPower, dont on ignore toujours s'il est d'actualité.Aussi, en termes d'autonomie, Huawei semble faire légèrement moins bien que son concurrent. Le constructeur annonce une durée de vie de 2 heures 30 pour les écouteurs, et un boîtier, pour un total de 17 heures 30 donc.Plus curieux : les FreeBuds 2 Pro embarquent une technologie de, censée permettre aux écouteurs d'ajuster l'égaliseur automatiquement en fonction de laHuawei n'a, pour l'heure, pas confirmé la disponibilité future de ses écouteurs true wireless dans les autres parties du globe.