Huawei propose ses 12 commandements pour la construction d’une nation numérique

Le modèle estonien

12 actions indispensables pour soutenir 4 besoins fondamentaux

Construire un département de numérisation intégré et descendant au niveau national

Mettre en place une organisation verticale spécialisée dans les domaines clés

Allouer des financements de différentes manières, tels que des partenariats public-privé

Mettre l'accent sur les investissements dans l'infrastructure des TIC

Attirer et cultiver les talents numériques en recherche et ingénierie

Construire une base technique interne pour les applications numériques

Fournir un accès ouvert aux bases de données du gouvernement public

Mettre en oeuvre des apps numériques pour l'administration électronique et la gestion urbaine

Cultiver un écosystème numérique en éliminant les obstacles à l'accès au marché et en surveillant la concurrence sur le marché

Établir des normes technologiques mondiales et des règles commerciales inclusives

Établir des indicateurs d'évaluation numériques

Assurer la sécurité et la confidentialité des données et encourager les échanges de données

est l'un des leaders mondiaux des technologies de l'information et de la communication. Et le géant chinois a décidé de profiter de cette notoriété pour présenter le 8 novembre son idée de. Selon la firme de Shenzhen, les besoins d'un pays sont découpés en quatre niveaux qui doivent finir par aboutir au fondement de cette nation plus réaliste et futuriste qu'utopiste.L'entreprise se base sur. Depuis 1997, le pays est parvenu à construire une vraie e-Estonie en équipant par exemple 90% des Estoniens d'une. Cette CIE peut être utilisée pour enregistrer des informations médicales, financières, fiscales ou électorales.Et ce n'est pas tout puisque dans le même temps, une plateforme qui fonctionne grâce à la, X-Road, stocke l'ensemble des données relative à chaque citoyen mais aussi les données du gouvernement, qui sont accessible au public. L'Administration estonienne y gagne en efficacité, puisque le pays réalise des économies annuelles de l'ordre de 2% de son PIB.Pour Huawei, le premier besoin d'une nation numérique est lede TIC. Le second consiste à déployer des(physiques et numériques). Le troisième vient à assurer la. Et le quatrième consiste àPour parvenir à la construction de ces nations numériques partout dans le monde, Huawei a regroupé 12 actions à mener par les gouvernements :