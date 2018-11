Apple : les AirPods pourraient bénéficier d'une fonctionnalité de tracking santé

Des écouteurs intelligents

« Dis Siri » et résistance à l'eau

Source : Apple Insider

Plus de deux ans après leur lancement, les AirPods vont avoir droit à leur mise à jour. La trace de deux nouvelles références de cesont été enregistrées par le Bluetooth SIG, l'organisation régissant les certifications de la norme sans-fil. Portant les doux noms deet, les AirPods de deuxième génération profiteront d'une connectivité Bluetooth 5.0.Plus surprenant,a élargi à la fois à Hong-Kong et en Europe les domaines d'application des AirPods en tant que marque déposée. Désormais, les écouteurs sont également considérés comme des appareils liés à la santé et au fitness.La prochaine version des AirPods pourrait être munie de capteurs enregistrant les données santé de l'utilisateur, comme la fréquence cardiaque ou le nombre de pas effectués. Pour les sportifs, on pourrait imaginer également que les AirPods puissent donner une mesure de la VO2max, la consommation maximale d'oxygène en cas d'effort.Apple se positionne désormais comme un acteur de la santé, notamment par le biais de son. Lespourraient bien représenter une concurrence intéressante pour des clients n'ayant pas envie de débourser plus de 400€ dans une montre connectée.Les AirPods devraient également recevoir le support de la commande vocale « Dis Siri », afin d'appeler l'assistant vocal sans avoir à tapoter les écouteurs comme aujourd'hui. Ils pourraient également résister à l'eau.