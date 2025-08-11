Vos enceintes Sonos sonnent mieux soudainement ? Ce n’est pas dans votre tête. Si certains utilisateurs ont d’abord cru à un effet placebo, l’entreprise a finalement admis une amélioration.
- Après une mise à jour, des utilisateurs de Sonos ont remarqué un son amélioré, surtout au niveau des basses.
- Sonos a d'abord nié tout changement sonore avant de reconnaître des corrections DSP influençant les basses fréquences.
- L'effet placebo est fréquent dans l'audio, mais cette fois-ci, l'amélioration du son était bien réelle.
Il y a quelques jours, une situation pour le moins étrange a ébranlé la communauté des utilisateurs d'appareils Sonos. Après l'installation d'une mise à jour, de nombreux propriétaires d’enceintes ont juré que le son de leur appareil s’était métamorphosé. Ces témoignages, relayés sur le forum Reddit r/sonos, ont d'abord été contredits par un représentant de l'entreprise, créant une dissonance entre le ressenti des utilisateurs et les déclarations officielles de la marque.
Sonos : une mise à jour sème le doute quant à l'apport d'améliorations
Tout a commencé il y a quelques jours avec un message posté par l'utilisateur ClearWinter2840 sur le subreddit r/sonos, qui déclarait ceci : « Cette nouvelle mise à jour firmware d'aujourd'hui a considérablement augmenté la présence des basses sur tous mes haut-parleurs ! D'autres ont remarqué cela ? J'ai dû ajuster tous mes réglages de basses vers le bas, même en tant qu'amateur de basses ! ». D’autres utilisateurs comme Flamiatos et Rampy RS ont rapidement confirmé cette observation, mentionnant un renforcement des basses sur leur Beam 2 et plus généralement sur leurs différents systèmes.
Cependant, Keith, l'un des représentants de Sonos, a rapidement réagi sur le même forum pour contredire ces observations, déclarant que « cette mise à jour n'a littéralement apporté aucun changement au profil sonore ». Alors, les utilisateurs de la communauté Reddit qui ont constaté des améliorations depuis la dernière mise à jour ont-ils simplement été victimes de l'effet placebo ? Eh bien peut-être pas, finalement…
Améliorations ou effet placebo ? Sonos revient sur ses propos
Après deux jours à soutenir la position de l’entreprise, Keith est finalement revenu sur le forum Reddit pour présenter ses excuses. Dans son nouveau message, il s'est d'abord adressé aux utilisateurs en déclarant : « Vos oreilles ne vous jouent pas de tours » avant d'ajouter « Eh bien, je me suis trompé ». Il a ensuite expliqué la situation, précisant qu'un certain nombre de « petites corrections DSP ont été incluses, ce qui semble avoir eu un impact sur la manière dont les basses fréquences étaient représentées ». L'effet placebo ne s'appliquait donc pas ici, même si l'entreprise américaine avait dans un premier temps affirmé le contraire.
Il est toutefois bon de rappeler que l'effet placebo est une réalité dans l'industrie audio. D'ailleurs, Keith explique que c'est quelque chose que la marque constate assez régulièrement, et c'est probablement la raison pour laquelle le représentant a d'abord pensé à cette éventualité. En tout cas, vous l'aurez compris, les améliorations étaient cette fois-ci bien réelles. Et vous, avez-vous constaté des améliorations sur vos appareils Sonos depuis l'installation de la dernière mise à jour ?