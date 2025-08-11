Tout a commencé il y a quelques jours avec un message posté par l'utilisateur ClearWinter2840 sur le subreddit r/sonos, qui déclarait ceci : « Cette nouvelle mise à jour firmware d'aujourd'hui a considérablement augmenté la présence des basses sur tous mes haut-parleurs ! D'autres ont remarqué cela ? J'ai dû ajuster tous mes réglages de basses vers le bas, même en tant qu'amateur de basses ! ». D’autres utilisateurs comme Flamiatos et Rampy RS ont rapidement confirmé cette observation, mentionnant un renforcement des basses sur leur Beam 2 et plus généralement sur leurs différents systèmes.

Cependant, Keith, l'un des représentants de Sonos, a rapidement réagi sur le même forum pour contredire ces observations, déclarant que « cette mise à jour n'a littéralement apporté aucun changement au profil sonore ». Alors, les utilisateurs de la communauté Reddit qui ont constaté des améliorations depuis la dernière mise à jour ont-ils simplement été victimes de l'effet placebo ? Eh bien peut-être pas, finalement…