Y aurait-il un problème avec l'Apple Watch Series 10 ? La toute dernière montre connectée d'Apple est une évolution des précédents modèles de la gamme, mais apporte néanmoins quelques nouveautés comme nous l'avions souligné dans notre test complet en septembre 2024. On peut citer l'écran légèrement plus grand, ainsi qu'un nouveau haut-parleur revu et amélioré pour le design plus fin proposé par le constructeur. Seulement, le dernier composant semble rencontrer quelques problèmes si l'on en croit les remontées de certains utilisateurs.