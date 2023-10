L'Apple Watch Ultra 2 a elle aussi un petit souci...

Le mois dernier, parallèlement à sa nouvelle gamme iPhone 15, Apple officialisait une montre connectée très attendue, à savoir la Watch Ultra 2. Une seconde génération pour la montre la plus avancée (et la plus chère) signée Apple, laquelle se destine encore et toujours aux sportifs exigeants. Toutefois, malgré de nombreuses qualités, la Watch Ultra 2 est aujourd'hui pointée du doigt par de nombreux utilisateurs…