Apple Watch Ultra : que nous disent les premiers tests ?

S'il y a bien une nouveauté qui fait l'unanimité, c'est le bouton d'action. « Toutes les Apple Watch devraient avoir un bouton d'action », écrit The Verge. Cette touche programmable n'est pas qu'un gadget et se montre vraiment très utile, selon l'avis de tous les testeurs.

Le bouton d'action peut par exemple servir à rapidement noter un point d'intérêt. « L'utilisation prévue est pour les randonneurs qui voient une chute d'eau impressionnante et veulent se souvenir de son emplacement. Je serais plus susceptible de l'utiliser pour marquer un restaurant devant lequel je suis passé afin de pouvoir le rechercher plus tard », témoigne Sofia Pitt, de CNBC.

Tous les tests sont également dithyrambiques sur le nouveau GPS dual-band, qui se montre beaucoup plus précis que sur les autres modèles. The Verge, CNET et Techradar regrettent cependant l'absence de cartographie hors ligne et d'une fonction de navigation paresseuse qui se contente du minimum.