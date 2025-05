Pour concevoir cette technologie, Sonos s’est entouré de partenaires solides : le Royal National Institute for Deaf People au Royaume-Uni, ainsi que le mixeur son Chris Jenkins, primé aux Oscars. Leur objectif était simple, mais pas forcément facile à mettre en œuvre : proposer un outil universel, utile aussi bien aux cinéphiles qui souhaitent conserver toute la cohérence du mixage qu’aux spectateurs malentendants.



Si cette innovation tombe à point nommé, c’est aussi parce que le problème devient prégnant. Avec des bandes-son de plus en plus complexes et une normalisation audio parfois inégale entre les plateformes de streaming, le confort d’écoute s’est paradoxalement détérioré ces dernières années, même avec du matériel haut de gamme.



En misant sur l’intelligence artificielle, Sonos fait un pari ambitieux : rendre l’écoute plus intelligible sans sacrifier l’immersion sonore. Et à en croire les premiers retours des journalistes ayant assisté à la démonstration, le résultat est au rendez-vous.