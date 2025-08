Successeur du très populaire WH-1000XM5, le nouveau casque de Sony reprend tous les ingrédients qui ont fait le succès de la gamme, tout en corrigeant certains points clés. Plus compact grâce à son arceau pliable, il reste l’un des modèles les plus efficaces en matière de réduction de bruit active, idéal pour s’isoler dans les transports. Avec son autonomie de 30 heures, son confort au long cours et ses commandes intuitives, le Sony WH-1000XM6 s’impose déjà comme une référence dans sa catégorie. Actuellement proposé à 329,99 € au lieu de 449,00 € chez Rakuten, c’est une excellente affaire à saisir avant les grands départs.