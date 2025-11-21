Rakuten s’est installé comme l’un des meilleurs sites pour acheter du high-tech premium au meilleur prix, particulièrement pendant le Black Friday. Grâce à son modèle hybride mêlant vendeurs professionnels, produits neufs, reconditionnés premium et remises supplémentaires via les Super Points, la plateforme affiche régulièrement des tarifs 20 à 40 % plus bas que les marchands classiques.

À cela s’ajoute une mécanique avantageuse : cashback, bons d’achat cumulables, ou codes exclusifs comme BLACK80. Résultat : un smartphone, une TV haut de gamme ou un casque premium peut souvent coûter bien moins cher sur Rakuten que chez les grandes enseignes traditionnelles.