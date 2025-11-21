Rakuten casse les prix pour le Black Friday avec des réductions jusqu’à –50 % sur les plus gros produits high-tech de 2025. Smartphones premium, TV Neo QLED, MacBook Pro ou Switch OLED : des affaires rares, à saisir rapidement.
À l’occasion du Black Friday, Rakuten déploie une sélection de promos particulièrement agressives sur les produits high-tech les plus demandés. AirPods, Bose QuietComfort, Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 ou encore MacBook Pro M5 profitent de baisses très marquées. La plateforme propose également des offres cumulables, comme le code BLACK80, qui permet de profiter de 80 € offerts dès 999 € d’achat. Une opportunité idéale pour s’équiper en appareils premium avant la fin d’année, tout en profitant des meilleurs prix du moment.
Les 10 offres high-tech du jour à saisir chez Rakuten
- Airfryer Philips Series 3000 à 131,54 € au lieu de 259,90 €
- Apple AirPods 4 ANC (2024) à 154,99 € au lieu de 199,99 €
- Casque sans fil Bose QuietComfort SC à 159,99 € au lieu de 289,99 €
- Nintendo Switch OLED à 239,99 € au lieu de 319,99 €
- Apple iPad A16 à 324,99 € au lieu de 399 €
- Tineco Floor One S7, Aspirateur laveur à 328 € au lieu de 649 €
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go à 798,99 € au lieu de 1 299,99 €
- Apple iPhone 17 256 Go à 849,99 € au lieu de 969 €
- TV Samsung Neo QLED TQ55QN90F à 897,01 € au lieu de 1 299,99 €
- Apple MacBook Pro M5 à 1 969 € au lieu de 2 049 €
Rakuten : la référence du high-tech pas cher
Rakuten s’est installé comme l’un des meilleurs sites pour acheter du high-tech premium au meilleur prix, particulièrement pendant le Black Friday. Grâce à son modèle hybride mêlant vendeurs professionnels, produits neufs, reconditionnés premium et remises supplémentaires via les Super Points, la plateforme affiche régulièrement des tarifs 20 à 40 % plus bas que les marchands classiques.
À cela s’ajoute une mécanique avantageuse : cashback, bons d’achat cumulables, ou codes exclusifs comme BLACK80. Résultat : un smartphone, une TV haut de gamme ou un casque premium peut souvent coûter bien moins cher sur Rakuten que chez les grandes enseignes traditionnelles.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🔥Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- pCloud 5 To + Encryption + pCloud Pass à 599 € (-62%)
Comment reconnaître une vraie bonne affaire pendant le Black Friday Rakuten ?
Pour identifier les meilleures promotions, quelques réflexes sont utiles. D’abord, privilégier les vendeurs notés et certifiés, qui garantissent expédition rapide et produit conforme. Ensuite, analyser l’état ("Neuf", "Comme neuf", "Reconditionné premium") pour comprendre la logique de prix. L’historique tarifaire reste également un excellent indicateur : un Galaxy Ultra ou un MacBook perd rarement 40 % hors événements majeurs, ce qui prouve la pertinence de la remise.
Enfin, il ne faut pas oublier la puissance des offres cumulées : entre la réduction de base, le code BLACK80 et les Super Points, une promo peut devenir l’une des meilleures affaires de tout le Black Friday. C’est ce qui fait la particularité et l’intérêt de Rakuten à cette période.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
