Un smartphone léger simplifie vos déplacements quotidiens, que ce soit au travail ou lors d'une sortie. L'écran Super Retina XDR de 6,5 pouces permet de profiter de contenus variés dans de bonnes conditions, même en extérieur.

Les appels vidéo gagnent aussi en qualité avec la caméra frontale intelligente, utile pour échanger rapidement avec ses proches ou organiser une réunion à distance. Le design fin et la prise en main agréable conviennent à ceux qui veulent garder un appareil discret et efficace, sans encombrer leurs poches ou sacs.